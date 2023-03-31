Saadet Partisi’nde aday krizi! Kılıçdaroğlu’nu desteklememiz düşünülemez

"SADECE PARTİ ÜYELİĞİM DEVAM ETMEKTEDİR"

Bütün bu hususlarda Saadet Partisinin artık kuruluş değerlerinin terkedilmiş olduğunu müşahede ettik. 17 Temmuz 1999 yılında Erbakan hocamızın görevlendirmesi ile başladığım (12 yıl) MGV-AGD genel başkanlığı görevini devrettikten sonra, 17 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Saadet Partisi Olağan Büyük Kongresi ile GİK (Genel İdare Kurulu) üyeliği ve akabinde Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerim 30 Ekim 2022 tarihinde yapılan kongrede sonlandırıldı. Yapılan kongrede Sayın Genel Başkan GİK listesine koymamış, aradan geçen 5 aylık süre zarfında herhangi bir görevin de tevdi edilmemesi ile partideki görevim genel merkezin iradesi doğrultusunda tamamlanmış oldu. Dolayısıyla kongre öncesinde ve sonrasında genel başkanla şahsım arasında herhangi bir görüşme yapılmamış olup Başkanlık Divanı üyeliği, GİK üyeliği, MİLKO genel sekreterliği, Millî Görüş Vakfı genel başkan yardımcılığı görevlerim genel başkanın tek taraflı iradesiyle üzerimden alınmış olup sadece parti üyeliğim devam etmektedir.

Şunu özellikle dava kardeşlerime belirtmek isterim ki, bizim çalışmalarımızda affını isteme veya izin isteme diye bir şey söz konusu olmamıştır, olamaz da. Teşkilat mensuplarımızın bu hususlarla ilgili ortada dolaşan dedikodulara itibar etmemelerini belirtmek isterim.

Bizim hareketimiz, teşkilat çalışmaları öncelikli ve sistematik çalışma yapmak üzere kurulmuştur. Bu çalışma modeli bizim için hayati bir meseledir. Hal böyle iken parti yönetiminin bu modeli önemsememesi partimizin il ve ilçe teşkilatlarında güç kaybına uğramasına sebebiyet vermiştir. Şunu hatırlatmak isterim ki Millî Görüş, Anadolu'nun sigortasıdır. İki milyar insanın saadeti için çalışan topluluğumuzun bu çalışmalardan vazgeçmesi demek tüm insanlık için büyük kayıp olacaktır. Bunun bedelini milletimize ve İslam âlemine acı bir şekilde ödetmeye kimsenin hakkı yoktur. Biz sadece bir parti değiliz. Hakk'ın hâkim olması için çalışan topluluğuz. (İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun.