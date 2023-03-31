Son dakika: AK Parti’den Akşener’in açıklamalarına tepki: Provokatif ve sorumsuzca

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan saldırıyı lanetlediklerini ve sorumlularının yakalanacağını ifade eden Çelik, "İyi Parti lideri Meral Akşener'in bu saldırıdan sonra Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır" dedi.



HİÇBİR SALDIRI AMACINA ULAŞAMAZ

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulanan Çelik, "İyi Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz" ifadelerini kullandı.







PROVAKATİF DİLİ KINIYORUZ

Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesinin önemine değinen Çelik, "Buna karşın Akşener'in bu saldırıdan sonra Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provakatif dili kınıyoruz" diye konuştu.



İyi Parti il binasına yapılan saldırının failleri ortaya çıkacağını aktaran Çelik, "Özellikle seçime giderken tüm provokasyonlara karşı ortak tutum alınması önemlidir. En güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracağız. Bunun kadar önemli olan ise sorumsuz açıklamalar yaparak provokasyona katkı sağlamamaktır. Akşener doğrudan Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir dil kullanarak maalesef bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır. Akşener şu anda bu saldırı karşısında tüm siyaset kurumunun ortak dayanışma tutumunun altını çizmelidir. Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz. Siyasi partilere yapılan saldırılar karşı durulması gereken eylemlerdir, sorumsuz yaklaşımlarla siyasi rant üretme malzemesi değildir. Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez"dedi.

DEMOKRATİK YARIŞLA SEÇİM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "14 Mayıs'ta ülkemizi için demokratik bir yarışla seçim gerçekleştireceğiz. Bu ortamı lekelemek isteyen provokasyonlara karşı olduğumuz gibi, sorumsuz açıklamalarla bunlara destek veren siyasi yaklaşımlara da karşıyız. Cumhurbaşkanımız tüm hayatı boyunca mücadelesini demokratik seçimler yoluyla verdi. Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisi provokasyonlara karşı demokratik siyasi mücadele temelinde, milletimizin desteği ve duasıyla inşa edilmiştir."





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabet etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Bakan Soylu: "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail - failler en yakın zamanda bulunacaktır." dedi.