Son dakika! Başkan Erdoğan: Bu ülke koalisyonlarla bir yere gidemez

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

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"DEPREMİN YIKTIĞI ŞEHİRLERİ AYAĞA KALDIRMADAN DİNLENMEYECEĞİZ"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Deprem sadece düştüğü yeri değil tüm Türkiye'yi yakmıştır. Dünyanın birçok noktasından samimi taziye mesajları aldık. Bugün bir kez daha hem kalıcı konutlarımızın temelini atmak hem de sizlerle hasbihal etmek için buradayız. Köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerin tamamını ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz.