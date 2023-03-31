Şov bitti, iftar çadırı gitti

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyonun diğer parti genel başkanları ile Malatya'da düzenlediği iftar programında kullanılan çadır, ertesi günü partililer tarafından sökülüp götürüldü. Bu durum depremzede vatandaşların tepkisini çekti. Kılıçdaroğlu, 24 Mart'ta 6'lı koalisyonun diğer genel başkanları ile Malatya'da bir iftar programı düzenledi. İftar için Yeşilyurt ilçesinde Doğa Caddesi'ndeki boş bir alanda çadır kuruldu.İftara Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 6'lı koalisyondaki liderler Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İftarın yapıldığı 2 bin kişilik iftar çadırı, ertesi gün partililer tarafından söküldü ve TIR'lara yüklenerek götürüldü.Malatyalı depremzedeler, çadırın sökülüp götürülmesine tepki gösterdi. Tekstil işçisi Abuzer Karaca, "Burada kurulan çadır halk çadırı değildi, illet çadırıydı. Meğer acımıza ortak olmaya değil şova gelmişler. Yemeği yiyip gittiler. Çadırı bizim için değil, kendileri için getirmişler. Gerçi bunların süslü çadırlarına da ihtiyacımız yok. Ayrıca bizim karnımız tok bunlara. Biz seçimde kime oy vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Depremin ilk gününden bugüne kadar hep devleti gördük" diye konuştu. Depremzede esnaf Mehmet Baykara ise şunları söyledi: "Bunların en büyük icraatları yalan söylemek. Bu kafa ile ülke yönetecekler. Kılıçdaroğlu depremin 6. günü çadır üreten firmalardan çadır istemişti hatta iddialı bir şekilde 'Hepsini para ile alacağız' dedi. İftar için kurulan çadırın kalacağını düşündük ancak ertesi günü yok olmuş. Bu adamların derdinin millet olmadığını burada bir kez daha görmüş olduk" dedi.