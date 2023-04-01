Haberler Gündem Haberleri 7'li koalisyonda koltuk krizi: Akşener 'kumar masasına' boşuna mı döndü?
Giriş Tarihi: 1.4.2023 10:47 Son Güncelleme: 1.4.2023 10:51

7'li koalisyonda koltuk krizi: Akşener 'kumar masasına' boşuna mı döndü?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunurken cumhurbaşkanlığı yardımcısı hakkında konuştu. Karamollaoğlu, "Seçimden sonra şartlara göre İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesin değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nın insiyatifinde. Aslolan 5 cumhurbaşkanı yardımcısı" ifadelerini kullandı. 6’lı masaya dönmek için Yavaş ve İmamoğlu şartını koşan Akşener’in bu sözlere ne diyeceği ise merak konusu...

7’li koalisyonda koltuk krizi: Akşener ’kumar masasına’ boşuna mı döndü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı anlarda masadan ayrılıp tekrar geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi gündem olmuştu."Kumar ve noter masası" dediği ittifaktan ayrılıp krizin ardından yeniden gelen Akşener'in takındığı tutum ve yüzündeki mutsuz ifade çok tartışılmıştı

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTEĞİNE BIRAKILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına başından beri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanacak aday" gerekçesiyle hep itiraz etti. Hatta 2 Mart'ta masayı bile dağıttı. 6 Mart'ta ise Kılıçdaroğlu'nun yanına İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarını "icracı cumhurbaşkanı yardımcısı" formülüyle monte ettirip geri döndü ama o formülü bile uygulatamadı.

AKŞENER KUMAR MASASINA BOŞUNA MI DÖNDÜ?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

KARAMOLLAOĞLU'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI ÇIKIŞI

Karamollaoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 tane yardımcısı olacağını söyledi.

Temel Karamollaoğlu: "İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesin değil" | Video

KARAMOLLAOĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A NEŞTER

6'lı koalisyondaki partilerin cumhurbaşkanlığı sistemindeki karar verme aşamasında etki edeceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Seçimden sonra şartlara göre İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesin değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nın insiyatifinde. Aslolan 5 cumhurbaşkanı yardımcısı" ifadelerini kullandı.

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7'li koalisyonda koltuk krizi: Akşener 'kumar masasına' boşuna mı döndü?
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