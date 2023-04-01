Bakan Kirişçi: Yanan alanların tamamı ormanlaştırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bir dizi ziyaretler için Muğla'ya geldi. Bakan Kirişçi, ilk olarak saat 12:30'da Milas'ta 14. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına katıldı. Daha sonra Muğla Valiliğini ziyaret eden Bakan Kirişçi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarımsal üretimin önemine vurgu yapan Vahit Kirişçi, "Üreticilerimizle bu istişare toplantılarımız çok faydalı oluyor. Siz üretin yeter mottosuyla üreticilerimizin yanındayız. Yılardan beri özlemini duyduğumuz Tarım Kanunu Orman Kanunu başta olmak üzere 9 kanunda değişiklik öngöre 40 madden müteşekkil bir kanun geçti. Bu devrim niteliğinde bir kanundur. Ben başta sayı Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gazi Meclisimizin bütün üyelerine, Tarım Komisyonu üyelerimize ve AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi grubu başta olmak üzere buna katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum."

PLANLI ÜRETİM ÖNEMLİ

Planlı tarımın önemine vurgu yapan Kirişçi, "Gelişigüzel üretimden kurtulmamız gerekiyor. Bunlar sürdürülebilir şeyler değil. Planlı üretim bu yüzden önemli. Biz bununla bağlantılı olarak sözleşmeli üretimi getirdik. Böylelikle üreticinin mağdur edilmesine asla göz yummayacağız. Tarafların bir araya geldiği bir sözleşmeli üretimi gerçekleştireceğiz. Tarım sigortasını zorunlu hale getireceğiz. Herhangi bir şekilde zarar görmesi durumunda da bunu düzelteceğiz. Çiftçi dava açacağı zaman sen masrafları düşünme her zaman diyoruz sen üret yeter biz o masrafları kamu olarak üstleneceğiz. Ama sen davayı kazandığında biz seninle mahsuplaşacağız diyoruz. Varis olmaktan kaynaklı olan boş kalan tarım arazileri var. 2 yıldan fazla boş bırakılan yerlerde kira uygulaması getireceğiz. Amacımız bir karış toprağımız boş kalmasın. Kapasitemizi en üst düzeyde kullanmamız gerekiyor" dedi.

105 KARDEŞİMİZE ŞEHİTLİK VERMİŞ OLACAĞIZ

Kirişçi sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca orman köylümüzle ilgili çok düzenlememiz var. Bir diğer konu orman yangınlarında hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu. Hepsine rahmet niyaz ediyorum. Orman yangınlarında hayatını kaybeden toplam 133 yabancıları çıkarırsak 105 kardeşimize tıpkı diğer şehitlikler gibi şehitlik unvanı verilmesini sağlıyoruz. Yeşil vatan için gözünü kırpmadan canını veren kardeşlerimizin yakınlarını manen mutlu etmek adına biz bu şehitliği 105 kardeşimize de vermiş olacağız"

YANAN ALANLAR ORMANLAŞTIRILDI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne, yangınlarla mücadele için araç desteğinde bulunduklarını açıklayan Kirişçi, "14 arasöz, 2 adet 28 tonluk su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 3 kamyon ve 26 tonluk ekskavatör bunları da toplamda 30 adet aracı Muğla'mızın ormanla ilgili envanterine dahil etmiş olduk. Hali hazır 510 aracı olan Muğla'da bundan böyle 540 adet araç olacak. 2021 yılında yanan 50 bin 470 hektarlık bir alan vardı. Yangın sonrası hemen çalışmalar başladı. 201 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Artık burada sahanın tamamı yeniden ormanlaştırılmış oldu. Birileri var ya sürekli yanan bir orman alanı gördüklerinde acaba burada ne zaman bir otel yükselecek diye bekleyen ama avucunu yalayanlara da buradan duyurmuş olalım. Böyle bir çalışma asla yapılamaz. Asla müsaade edilemez" diye konuştu.

YANGINLAR ÇAM BALI ÜRETİMİNİN YÜZDE 5'İNE ZARAR VERDİ

Marmaris'te geçen yaz meydana gelen yangınla ilgili konuşan Kirişçi, "Benim çok canımı yakan bir yangındı. Bir önceki yıla göre çok daha küçük bir alan zarar gördü. 5 bin 671 hektarlık sahada yüzde 67'inde üretim, yüzde 37'sinde de saha hazırlığı çalışmaları tamamlandı. 10 milyon 600 bin fidan da toprakla buluşturulmuş oldu. Çam balı konusunda kendimize haksızlık etmeyelim balı ürettiğimiz alanlar da yok oldu demeyelim zira yanan 50 bin 470 hektarlık alanın çam balı üretimine vermiş olduğu zarar yüzde 5'ine tekabül ediyor. Keşke o da olmasaydı" ifadelerini kullandı.