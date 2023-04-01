Bakan Nebati’den kentsel dönüşüm çağrısı: Maliyetin tamamını karşılayacak kredi paketi oluşturduk

"DEPREMİ DUYAR DUYMAZ HEMEN GÖREVLENDİRİLDİĞİMİZ İLLERE GİTTİK"

Programda bir konuşma yapan Nebati, salonda depremin vurduğu bir çok bölgeden depremzedelerin olduğunu hatırlatarak, "Az önce masaları dolaşırken ve oturduğumuz masada bir kardeşimizin ifadesi herhalde tarihe geçecek bir ifadedir. Bana, 'Ben depremden çıktım da geldim. Hiç tanımadığım, bilmediğim, ismini bile hatırlayamadığım Sultanbeyli'de bir ailenin evinin çatı katında 15 gün misafir edildim.' dedi. Bu millet bu hasletlerle, siz depremzedeler bu güzelliğe güzellikle cevap verdikçe Allah'ın izniyle her türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi başaracağız." diye konuştu.

14 milyon insanın doğrudan 85 milyonun da dolaylı etkilendiği yüzyılın en büyük afetlerinden birisinin yaşandığına vurgu yapan Nebati, "Sıkıntıların en büyüğünü yaşadık. Ama her zaman olduğu gibi 'Yok mu sesimi duyan?' dendiğinde devlet millet hep beraber sağına, soluna bakmadan ilk andan itibaren elini uzattı. Biz de devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın depremi duyar duymaz bize verdiği talimatlar doğrultusunda hemen görevlendirildiğimiz illere gittik. İki aya yakın bir zamandır illerimizdeyiz. Depremde kardeşlerimizle hemhal olmak, onların acılarını paylaşmak ve mümkün olan en kısa sürede ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz orada çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Ama görevli olduğum ilde bir de sel geldi. Biz yine oradaydık." ifadesini kullandı.