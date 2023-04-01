Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı

YSK'nın, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesine yönelik kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlandı. Kurul tarafından alınan karara göre, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayları oldu. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yarın YSK'da kura çekimi yapılacak. Aday listesinin yayımlanmasının ardından, cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi de başladı. Cumhurbaşkanı adayları, seçimlerin bir gün öncesi olan 13 Mayıs'a kadar propaganda yapabilecek, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde bu süre 15 Mayıs ile 27 Mayıs olarak uygulanacak. Seçim döneminde genel yollar üzerinde, mabetlerde ve kamu binalarında propaganda yasak olacak. Üniversitelerde, öğrenci yurtlarında seçim toplantısı, yurtdışı ve gümrük kapılarında da sözlü propaganda yapılamayacak.