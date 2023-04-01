Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu! Başkan Erdoğan birinci sırada

BAŞKAN ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pusuladaki sıralaması 1 oldu. Buna göre Başkan Erdoğan pusulada birinci sırada yer alacak. Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ikinci sırada yer alırken, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdoğlu 3. sırada yer aldı. ATA ittifakının adayı Sinan Oğan da 4. sırada yer alıyor.