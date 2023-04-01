DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Mersın'de polis, DEAŞ terör örgütünün sözde istihbarat ve lojistik yapılanmasında sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet yürüten ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheliyi belirledi. Drone destekli ve özel harekât polislerinin de katıldığı eşzamanlı düzenlenen operasyonda, A.S., M.A., A.A., O.A., S.M., A.K.İ., A.A.K. ile O.A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.