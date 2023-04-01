Ersin Tatar: KKTC, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü siyasetini Türkiye’nin desteğiyle haykırmaya devam edecek

Başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul eden Tatar, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı temaslar sırasında Yunanistan bayrakları taşıyan grubun konferansa girişini engelleme girişimine değinerek, "KKTC, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü siyasetini Türkiye'nin desteğiyle haykırmaya devam edecek. Karşı tarafın zihniyeti bize söz hakkı vermeyi tölare edemiyor ve buna tahammül göstermiyor. Bu bir kez daha göstermiştir ki karşı taraf ile bir anlaşma ancak egemen eşitlik temelinde sağlanabilir." dedi.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin acılarının hep birlikte yaşandığını dile getiren Tatar, deprem bölgesinde çalışan KKTC'li arama, kurtarma ve yardım ekiplerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 KKTC vatandaşının yaşamını yitirdiğini aktaran Tatar, "Adıyaman'daki İsias Oteli ile ilgili yargı sürecinin en iyi şekilde yürütülmesi, ailelerin en büyük beklentisidir. Acılı ailelerin bu konuda duyarlılığı var. Süreci çok yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Tatar, dün Türkiye ile KKTC arasında 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün imzalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, içinde bir çok projeyi barındıran protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.