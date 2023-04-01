İstanbul’da asayiş uygulaması: 405 şüpheli gözaltında

392 HALKA AÇIK YER DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 392 halka açık yer denetlendi, 3 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 24 kişi hakkında idari işlem yapılarak 20 bin 275 lira idari para cezası uygulandı. 21 bin 11 araç ve 666 motosiklet denetlendi, 978 araç ve 46 motosikletle ilgili işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi.

Toplam 697 bin 17 lira para cezası uygulanan denetimlerde, 5 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine teslim edildi.