İşte CHP’nin içler acısı hali!

CHP Keçiören İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Eda Aksoyoğlu, PKK'lı teröristlerin yaptığı zafer işaretli pozunu profiline koyduğu Twitter hesabından skandal iki mesaj paylaştı. İlk olarak "PKK dahi olsa herkesin adil yargılanma hakkı varsa Uludere neden bombalandı" yazan Aksoyoğlu ikinci mesajında Erdoğan'ı hedef alan "Yerinde olsam PKK'yı kışkırtmazdım Recep" yazdı.CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın, Savcı Mehmet Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili iğrenç tweet'leri sonrası gelen bu mesajlara büyük tepki yağdı. Aksoyoğlu gelen tepkiler üzerine kullandığı sosyal medya hesabını kapattı. Skandal mesajlarla ilgili ne CHP Genel Merkezi'nden ne de Keçiröen ilçe teşkilatından bir açıklama yapılmadı.