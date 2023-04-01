Kurusıkı yalan tutmadı

İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının camlarına önceki akşam 21.30 sıralarında iki kurşun isabet etti. Olayı dün sabah fark eden parti yetkilileri, saat 11.00'de polise ihbarda bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olayı siyasi suikast kampanyasına dönüştürdü. Provokatif açıklamalar yapan Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.E'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bölgede görevli inşaat bekçisi olduğu öğrenilen M.E.'nin, yaşanan bir hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediği ve kurşunların İyi Parti binasına isabet ettiği belirlendi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşananlardan siyaset devşiren İyi Parti lideri Akşener'e tepki gösterdi. Soylu "Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Hafifliktir bu. Bu olaylar siyasal çıkarda kullanılmamalı. Çünkü olayın nereden kaynaklandığını bilmiyorsunuz. Bazen siyasetin şehveti gerçekleri, yapılması gerekenleri ortadan alıp götürüyor" ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, "Sayın Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz" dedi.