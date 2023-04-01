MHP’den Sinan Oğan yorumlarına sert tepki: Maksatlı ve ahlaksızca yayınlar yapılıyor

Özellikle bazı televizyon programlarında Sinan Oğan ile MHP seçmenini yan yana getirmeyi hedefleyen açıklamalara tepki gösteren Özdemir, "Bu şahsın MHP'den ihraç edildiğine bakmaksızın Türk milliyetçilerinin iradesi yerine konuşma yapanlar ne Milliyetçi Hareket'i ne de MHP'yi tanımıyorlar. Ahlaki ve akli melekeleri de anlaşılan kaybolmuş. Bizim duruşumuz, ölçümüz irademiz, istikametimiz bellidir" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

"Adayımız belli, kararımız nettir" diyen Özdemir, "MHP, Sayın Genel Başkanımızın işaret buyurduğu ölçüde tüm kadroları ve şerefli dava mensuplarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası için aziz milletimizle beraberdir. Bunun dışında özellikle televizyon ekranlarından yapılan, 'dilek ve temenni' ihtiva etmekten öteye varamayacak yorumların tamamı boş beyandır. MHP'yi terör zihniyeti, ihanet ve teslimiyetle yan yana getiremeyenlerin kurmaya çalıştıkları tezgah bir kez daha başlarına yıkılacaktır" dedi.