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Giriş Tarihi: 1.4.2023 20:12

MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kamplarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

AA
MSB açıkladı: 4 PKK’lı terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe serisi operasyonlarla inlerine girilen terör örgütü PKK'dan kaçışın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadesine yer verildi.

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MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist teslim oldu
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