SON DAKİKA | Bakan Bozdağ’dan Akşener’e: Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Dün İyi Parti il binasının kurşunlanmasına ilişkin de konuşan Bakan Bozdağ, "Olayın aslı ortaya çıkmadan partimizi hedef aldılar. artimizi hedef alan parti başkanları gerçek ortaya çıkınca utanmışlardır. Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:
KILIÇDAROĞLU'NUN SECCADE SAYGISIZLIĞI
Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin seccadeye ayakkabı ile basması büyük saygısızlık. Kılıçdaroğlu daha önce de başörütüsü için 1 metekarelik bez parçası demişti. Bazıları 'Mücahit' Kılıçdaroğlu diyor. Biz daha önce seccadeye ayakkabı ile basan mücahit görmedik. Bunu kınamamak yanlış olur. Biz doğru olanı yapıyoruz. Din istismarı yapanlar oruç tutmadan iftara gidenlerdir.
İYİ PARTİ BİNASINA 'KURŞUN' SORUŞTURMASI
Olayın aslı belli olmadan partimizi hedef gösteren açıklamalar kabul edilemez. Sosyal medyada atılan iftiralara göre hareket etmek siyasi partilerin genel başkanlarına yakışmaz. Partimizi hedef alan parti başkanları gerçek ortaya çıkınca utanmışlardır. O yüzden Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemeye davet ediyorum.