SON DAKİKA | Bakan Bozdağ’dan Akşener’e: Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum

KILIÇDAROĞLU'NUN SECCADE SAYGISIZLIĞI

Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin seccadeye ayakkabı ile basması büyük saygısızlık. Kılıçdaroğlu daha önce de başörütüsü için 1 metekarelik bez parçası demişti. Bazıları 'Mücahit' Kılıçdaroğlu diyor. Biz daha önce seccadeye ayakkabı ile basan mücahit görmedik. Bunu kınamamak yanlış olur. Biz doğru olanı yapıyoruz. Din istismarı yapanlar oruç tutmadan iftara gidenlerdir.