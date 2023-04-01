SON DAKİKA: Seccadeye ayakkabı ile basan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağıyor! Aklamak isteyen İsmail Saymaz da nasibini aldı

KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİMLERİN YAKLAŞMASI İLE CUMA NAMAZI GÖRÜNTÜLERİ GELMEYE BAŞLAMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının netleşmesi sonrası Cuma namazından çıkarken görüntülenmişti. Daha önce, Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce de, seçim sırasında sık sık camiden fotoğraflarını sızdırmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA GELEN TEPKİLER

- Avrupa da elin gavuru Kuran yakıyor diye kızıyoruz ama bizim topraklarda yaşayanlar seccadeye ayakkabıyla basarak fotoğraf çektiriyorlar. Böyle seccade üzerinde ayakkabıyla poz vermek bunlarda bir gelenek sanırım.

İslam'a ve değerlerine böyle düşmanlar işte.

- Şu fotoğraf hangi bağlamda çekildi. Bir arkadaşımız izah etsin n'olur...

Yerde neden seccade var?

Seccade üzerinde neden Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, şu-bu var?

Kılıçdaroğlu'nun ayağında neden ayakkabı var?

Picasso'nun tabloları gibi...

Absürt...

- Bir seccade milyonlarca TL harcanarak oluşturulmak istenen "Mücahit Kılıçdaroğlu" "Peygamber soyundan gelen Kemal" algısını böyle yerle bir eder.

- Önce montaj dediler. Montaj olmadığı anlaşılınca, seccade değil kilim dediler. Kilim değil seccade olduğu kanıtlanınca da "seccade kutsal değil" diyorlar. Bunları iyi tanıyın ve unutmayın. Dün de başörtüsüne bez parçası diyorlardı.

- Seccade üstünde ayakkabı ile poz verenlere inat Müslümanların değerlerini koruyan Erdoğan'ı savunacağız.

- Seccadenin üzerine ayakkabıları ile çıkan adama ben oy vermem! Çevremden 1 kişiye verdirmem. Sizinle ölene kadar KUTUPLAŞACAĞIZ.

- Sıvama faslı başladı CHP'de! Seccade çuvala sığmıyor lakin

- Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez.