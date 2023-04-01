SON DAKİKA: Seccadeye ayakkabı ile basan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağıyor! Aklamak isteyen İsmail Saymaz da nasibini aldı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir iftar programı sonrası partisinin milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye canan Kaftancıoğlu da katıldı. Burada çekilen fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na bu çirkin davranıştan dolayı tepki yağdı. CHP'nin fonladığı gazetecilerden İsmail Saymaz, durumu kurtarmak için kolları sıvadı ancak o da tepkilerden nasibini aldı.
'MÜCAHİD KILIÇDAROĞLU' SECCADEYE AYAKKABI İLE BASTI
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında yerde bulunan seccadeye ayakkabı ile bastı.
TEPKİ YAĞIYOR
Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun seccadeye bastıkları fotoğrafı dün gece sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. 'Mücahid Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığına gece boyu tepkiler dinmedi. Birçok vatandaş, yaşanan olayı İslam'ın açıkça hedef alındığı bir mesaj olarak yorumladı.
ÖNCE FOTOŞOP SONRA SECCADE KUTSAL DEĞİL SAVUNMASI
CHP'nin sosyal medyadaki trolleri ve FETÖ'cü hesaplar hemen devreye girdi, seccade fotoğrafının montaj olduğu tezi ortaya atıldı. Fotoğrafın gerçek olduğunun netleşmesi sonrası troller bu kez de, 'Seccadeye ayakkabı ile basmakta ne var? Seccade kutsal bir şey değil' savunmasına geçti. Bu savunma da tepkilerin önüne geçemedi.
İSMAİL SAYMAZ, CHP SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNUNCA TEPKİLERDEN NASİBİNİ ALDI
CHP'nin fonladığı gazetecilerden İsmail Saymaz, Twitter'da Kılıçdaroğlu'na yoğun tepki gelmesi üzerine CHP'nin açıklamasını paylaştı. Saymaz'ın topa girmesine vatandaşlar oldukça öfkelendi. Birçok kullanıcı İsmail Saymaz'a, 'CHP'nin sözcüsü' ifadesi ile tepki gösterdi.
SAYMAZ, KILIÇDAROĞLU'NA YARANMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR
İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için çekiştiği dönemde İmamoğlu'nu destekliyordu. Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesi ile kendini Kılıçdaroğlu'na kabul ettirmek için büyük çaba sarf ediyor.
'SEYYİD KEMAL'İN ADAYLIĞINI KANDİL GECESİ DUYURMUŞLARDI
Peygamber soyundan geldiğini ve 'Seyyid' olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nu Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi ise, 'Mücahid' ilan etmişti. Saadet Partisi, 'Mücahid Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Berat Kandili'nde açıklamanın önemli olduğunu savunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, kandil gecesi Saadet Partisi Genel Merkezi'nde duyurulmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN, 'BİZDEN ÇOK CUMAYA GİDİYOR' DİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber-A Para ortak yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Saadet Partisi Önünde kandil gecesi açıklanması ile ilgili soruya, "Şu anda bizden daha fazla Cuma'ya gidiyor." diyerek tepki göstermişti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİMLERİN YAKLAŞMASI İLE CUMA NAMAZI GÖRÜNTÜLERİ GELMEYE BAŞLAMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının netleşmesi sonrası Cuma namazından çıkarken görüntülenmişti. Daha önce, Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce de, seçim sırasında sık sık camiden fotoğraflarını sızdırmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NA GELEN TEPKİLER
- Avrupa da elin gavuru Kuran yakıyor diye kızıyoruz ama bizim topraklarda yaşayanlar seccadeye ayakkabıyla basarak fotoğraf çektiriyorlar. Böyle seccade üzerinde ayakkabıyla poz vermek bunlarda bir gelenek sanırım.
İslam'a ve değerlerine böyle düşmanlar işte.
- Şu fotoğraf hangi bağlamda çekildi. Bir arkadaşımız izah etsin n'olur...
Yerde neden seccade var?
Seccade üzerinde neden Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, şu-bu var?
Kılıçdaroğlu'nun ayağında neden ayakkabı var?
Picasso'nun tabloları gibi...
Absürt...
- Bir seccade milyonlarca TL harcanarak oluşturulmak istenen "Mücahit Kılıçdaroğlu" "Peygamber soyundan gelen Kemal" algısını böyle yerle bir eder.
- Önce montaj dediler. Montaj olmadığı anlaşılınca, seccade değil kilim dediler. Kilim değil seccade olduğu kanıtlanınca da "seccade kutsal değil" diyorlar. Bunları iyi tanıyın ve unutmayın. Dün de başörtüsüne bez parçası diyorlardı.
- Seccade üstünde ayakkabı ile poz verenlere inat Müslümanların değerlerini koruyan Erdoğan'ı savunacağız.
- Seccadenin üzerine ayakkabıları ile çıkan adama ben oy vermem! Çevremden 1 kişiye verdirmem. Sizinle ölene kadar KUTUPLAŞACAĞIZ.
- Sıvama faslı başladı CHP'de! Seccade çuvala sığmıyor lakin
- Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez.