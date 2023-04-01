SON DAKİKA: Seçim beyannamesinde sona gelindi! İşte AK Parti’nin kullanacağı sloganlar...

SLOGANLAR BELLİ OLDU

AK Parti, başta "Doğru adımlarla yola devam" sloganı etrafında 'Güçlü ve dirençli Türkiye" vurgusu yapacak. 81 ilde 6 binin üzerinde aday adayı için temayül yoklamaları yapıldı. MYK ve MKYK üyelerinden oluşan 14 komisyon, aday adaylarını yüz yüze görüşmeyle değerlendirmeye tabi tuttu. Bu sürecin ardından da başkanlığını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı bir üst komisyonda aday listelerine son şekli verilecek.