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Giriş Tarihi: 1.4.2023 09:40

Son dakika: Yarın son gün! Bunu yapmazsanız oy kullanamayabilirsiniz...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Her seçim öncesi olduğu gibi, güncellenmek üzere seçmen listeleri askıya çıktı. 20 Mart'ta askıya çıkan listeler yarın askıdan indirilecek.

Son dakika: Yarın son gün! Bunu yapmazsanız oy kullanamayabilirsiniz...

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri yarın askıdan inecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri yarın askından indirilecek ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erecek.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de yarın dolacak.

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Son dakika: Yarın son gün! Bunu yapmazsanız oy kullanamayabilirsiniz...
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