Bakan Bozdağ: Yeni bir Diyarbakır kuruyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen "Bir Lokma Bin Sofra" adlı iftar programında, depremzedeler ile vakıftan kuru gıda ve muhtaç aylığı alan vatandaşlar ve burs alan öğrencilerle bir araya geldi.

Depremden sonra Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından açılan soruşturmalara dikkat çeken Bozdağ, "Bu deprem nedeniyle binaların yıkılmasında eğer ihmali, kusuru olanlar varsa elbette onlar yargı önünde, adalet önünde hesap vereceklerdir. Bir yandan bu da devam etmektedir" dedi.

27 BİN BAĞIMSIZ KONUT YAPACAĞIZ

Diyarbakır'da konteyner kentte kurulum çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bozdağ, "200'ün üzerinde konteyneri şuanda kurmuş durumdayız. Yakında konteyner kent müracaatında bulunan her bir insanımıza da konteyner verme sürecini başlatacağız. Ayrıca Diyarbakır'da yaklaşık 27 bin bağımsız konut yapacağız. Adete Diyarbakır'da yeni bir şehir kuruyoruz, yeni bir kent kuruyoruz. Yeri tespit edildi. Yakında inşallah Cumhurbaşkanımızın temel atma törenleri kapsamında Diyarbakır'da ihalesi yapılan bazı konutların temelini de Diyarbakır'da atacağız. Bir yıl içinde konutlarınızı yapacağız ve teslim edeceğiz. İnşallah Diyarbakır'da, Diyarbakırlılara ve deprem bölgelerinde diğer insanlarımıza verdiğimiz taahhüdü de bir yıl içinde yerine getireceğiz. Seçimin o yüzden öne aldık. Yani Türkiye'de belirsizlik olmasın. Vatandaşlarımız bizim evlerimiz ne zaman yapılacak, nasıl olacak, seçim oldu, şu oldu, bu oldu derdiyle fazla uğraşmasın hemen yetki aldıktan sonra daha güçlü bir biçimde biz işe aynı hızla ve daha güçlü bir şekilde devam edelim diye seçimi öne aldık. Diyarbakır'da yeni konutlarla, yeni bir şehir ortaya çıkacak. Kültür ve medeniyetine Diyarbakır'ın uygun, çevre şartları uygun, ibadethaneleriyle yani camileriyle, eğitim tesisleriyle, sağlık tesisleriyle, spor tesisleriyle, parklarıyla, ticari alanlarıyla, çarşılarıyla, müteşekkil Diyarbakır'ımızda yeni bir kent kuruyoruz" dedi.