2 yılda 180 derece döndü

7'li koalisyonun CHP'den sonra en büyük ortağı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2 yıl önce yaptığı konuşmalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.Katıldığı TV programında sunucunun "HDP'yi nereye konumlandırıyorsunuz?" sorusuna Akşener, "HDP'yi PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyorum" yanıtını vermişti.Akşener, HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak da, "Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu, o yapıyla iç içe olduğu bir gerçek.Kendisi reddetmiyor zaten" tespiti yapmıştı.Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi ve HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklaması, Akşener'in yaptığı tüm açıklamalara rağmen bunu nasıl sindirdiği sorusunun yöneltilmesine neden oldu. Sosyal medyada videoya yorum yapan kullanıcıların bazıları ise "2 yılda ne değişti?" diye sorarak tepkilerini dile getirdi.Akşener 3 Kasım 2021 tarihli TBMM'deki grup toplantısında da, "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz.HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır, diyoruz" diyerek tabanına mesaj göndermişti.Daha önce de bir konuşmasında Akşener, "Alengirli işe karşıyım. HDP masaya getirilemez" demişti. Ancak HDP'nin masayı açıkça desteklemesine sessiz kalan Meral Akşener, adeta HDP oylarıyla cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya da yeşil ışık yaktı.İYİParti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini açıklaması sonrasında partisinden istifa etmişti.