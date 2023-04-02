Haberler Gündem Haberleri AK Partili Mehmet Ali Çelebi: 6+1 Koalisyonu Milli Güvenlik sorunudur!
Giriş Tarihi: 2.4.2023 10:17 Son Güncelleme: 2.4.2023 10:17

AK Partili Mehmet Ali Çelebi: 6+1 Koalisyonu Milli Güvenlik sorunudur!

6’lı koalisyonun ve ortağı HDP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve danışmanı Recep Cengiz’in KHK’lılarla ilgili sözlerini hatırlatan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “6+1 Koalisyonu Milli Güvenlik sorunudur!” dedi.

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AK Partili Mehmet Ali Çelebi: 6+1 Koalisyonu Milli Güvenlik sorunudur!

6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda sarf ettiği vaadinde "Sözüm söz! Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de önceki gün Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir açıklama yaptı. Cengiz, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile uzaklaştırılan asker, savcı ve bürokratların görevlerine iade edileceğini belirtti.

"6+1 KOALİSYONU MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR!"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu'nun ve danışmanın Cengiz'in KHK'lılarla ilgili sözlerinin yer aldığı bir videoyu Twitter'dan paylaşarak şu yorumda bulundu:

"KHK'lı asker, hâkim, savcı, polis kim varsa hepsi göreve dönecekmiş! Babacan boşuna demiyor kumpas davaları yeniden açacağım diye… Ne dedik: FETÖ/PKK devlete çökmesin diye Cumhur İttifakı! 6+1 Koalisyonu Milli Güvenlik sorunudur!"

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AK Partili Mehmet Ali Çelebi: 6+1 Koalisyonu Milli Güvenlik sorunudur!
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