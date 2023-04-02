AK Partili Mehmet Ali Çelebi: 6+1 Koalisyonu Milli Güvenlik sorunudur!

6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda sarf ettiği vaadinde "Sözüm söz! Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de önceki gün Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir açıklama yaptı. Cengiz, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile uzaklaştırılan asker, savcı ve bürokratların görevlerine iade edileceğini belirtti.