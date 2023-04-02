Bakan Kurum: İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönüşümü gerçekleştirilecek

ANAHTARLAR VATANDAŞLARA TESLİM EDİLDİ

Bakan Kurum, Ece ve Demircan sitelerinde gelecek haftada vatandaşların rızası çerçevesinde dönüşüm süresinin yürütüleceğini belirterek, sağlam, güvenli ve afetlere karşı dirençli yuvaların her yerde olmalarını istediklerini söyledi.

İstanbul'u güvenli hale getirmek için Esenler'de bakanlık tarafından belediye ile 60 bin konutlu bir kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, bu projede 2 bin konutun anahtarlarını vatandaşlara teslim ettiklerini dile getirdi.

"İSTANBUL'UMUZU AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ"

Üsküdar Çamlıca Camisi'nin eteklerinde örnek bir kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini aktaran Kurum, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kentsel dönüşüm projelerine devam ettiklerini anlattı.

Kurum, kentin siluetine yakışacak şekilde kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini belirterek, "İnşallah İstanbul'umuzun 7 tepesinde, her mahallesinde 90 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Kararlıyız, İstanbul'da acil olarak yenilenmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirecek ve İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İstanbul'umuzu, bu kadim şehrin güzel insanlarını mutlu yarınlara hazırlayacağız." şeklinde konuştu.