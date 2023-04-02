CHP’de terör seviciliği bitmiyor: CHP Bahçelievler Meclis üyesi PKK’yı övdü, TSK’yı katliamla suçladı

CHP içerisindeki terör destekçisi isimler birer birer gün yüzüne çıkıyor. CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın terör örgütü PKK'yı savunup, devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçladığı tweetler ortaya çıktı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak ikramiyeler hariç 15 bin TL ile çalışan Eda Ezgi Yıldız'ın DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak yaptığı paylaşımlar infiale neden oldu.

Yıldız'ın ardından İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş'de Eğitim Sorumlusu olan Tayfun Zorlu da Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadet edilmesinin ardından DHKP-C'lilere methiyeler dizdiği görüldü. Zorlu, "Dün Mahir'i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere'de ve Çağlayan'da aranan adalet elbet sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

İBB'deki terör sevicilerin birbiri ardına ortaya çıkmasına tepkiler katlanarak çoğalırken CHP'li bir ismin daha terörü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı. CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı savunan paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Bektaş'ın ayrıca devleti ve Türk askerini katliam yapmakla suçladığı da tespit edildi.