Fatih Dönmez, İskenderun’da depremzedelerle iftarda buluştu

İbrahim Çeçen Vakfı tarafından kurulan konteyner kentteki iftar programına katılan Dönmez, yemek dağıttığı depremzedelerle aynı masaya oturdu.

Dönmez, gazetecilere, depremin yaralarını süratle sardıklarını söyledi.

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) hak sahiplerine evlerini bir yıl içinde teslim etmek üzere tüm hazırlıklarını yaptığını vurgulayan Dönmez, bunun temellerinin de geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığını anımsattı.

Konutların tamamlanmasının ardından vatandaşların buraya yerleşmeye başlayacağını aktaran Dönmez, hayatı normalleştirmek için enerji altyapısını da bir yandan tamamladıklarını, bir sıkıntının olmadığını dile getirdi.

Dönmez, İskenderun'a dün itibarıyla üçüncü geminin geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi o gemiyi biz öğrencilerimize tahsis etmeyi planlıyoruz. Milli Eğitim Bakanımızla görüştük. Orada YKS ve LGS sınavlarına hazırlık yapan gençlerimizi, istemeleri halinde yatılı olarak bu imkanı sağlayacak bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. İnşallah bayrama kadar eğitimde de belli bir seviyeyi yakalamış oluruz. Tabi bazı gençlerimiz, çocuklarımız, aileleriyle birlikte il dışına çıktı. Bazıları nakillerini almak suretiyle eğitimlerine diğer illerde devam ediyor. Ama bir taraftan da burada kalan ve burada mücadeleye devam eden insanlarımız var, gençlerimiz var. Onların da eğitimlerin her türlü desteği vermek üzere gereken tedbirleri alıyoruz. Okul binalarında hemen hemen çok ciddi bir olumsuz durum söz konusu değil. Öğretmenlerimiz de buraya tekrar döndüler, dönüyorlar. Onlara da eğer evlerinde kalma imkanları yoksa zaten konteyner vermek suretiyle yardımcı oluyoruz."