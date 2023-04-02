Haberler Gündem Haberleri İstanbul Valiliği’nden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na mermi isabet etmesine ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 3.4.2023 01:04 Son Güncelleme: 3.4.2023 01:05

İstanbul Valiliği’nden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na mermi isabet etmesine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden merminin şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığının balistik raporu ile kesinlik kazandığını bildirdi.

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İstanbul Valiliği’nden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na mermi isabet etmesine ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin kriminal inceleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kriminal inceleme neticesinde İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E'ye ait, bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı, balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul Valiliği’nden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na mermi isabet etmesine ilişkin açıklama
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