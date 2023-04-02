PKK’nın taleplerine sessiz onay

Terör örgütü PKK güdümündeki HDP'nin seçim bildirgesinde yer alan yerel özerlikten terörist elebaşına özgürlüğe kadar pek çok skandal hedef içeren ihanet metnine Altılı Masa'dan günlerdir tek bir itiraz sesi bile yükselmedi. HDP'nin oy potansiyeli sebebiyle bu vaatlere de göz yuman ittifakın tutumu "sessiz onay" olarak yorumlandı. 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek olan HDP'nin açıkladığı seçim bildirgesinde yerel özerlik, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması, zorunlu din dersinin kaldırılması, LGBT hareketinin koruma altına alınması, KHK'ların iptali, kayyumların son bulması, PKK'ya yönelik askeri operasyonlara son verilmesi ve hatta Mehmetçik'in yargılanması gibi akla hayale sığmayan ihanet vaatleri yer alıyor. Cumhur İttifakı'nın büyük tepkisini çeken skandal metin, HDP ve Kandil'in açık destek verdiği Millet İttifakı'nı ise sessizliğe gömdü. Aradan günler geçmesine rağmen bu hedeflere masa liderlerinden tek bir eleştiri dahi olmadı. Koltuk sevdası uğruna Kandil'in hayallerine de göz yuman Altılı Masanın bu tutumu muhalif seçmende bile rahatsızlık yarattı.