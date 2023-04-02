Sahtesi bile müzelik oldu

Giresun Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçtiğimiz yıl 22 Aralık'ta düzenlenen operasyonda ele geçirilen yaklaşık 700 yıllık olduğu iddiasıyla 1.5 milyon dolara satılmaya çalışılan Tevrat'ın sahte olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli İ.M.P., Tevrat'ı satmak üzere İstanbul'dan getirdiğini söyledi. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında incelenmek üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilen Tevrat hakkında uzman raporu hazırlandı. Raporda; kitabın günümüzde kullanılan kaba deriden yapıldığı, sayfaların ham haliyle bırakıldığı ve alışılmadık şekilde deri kordonla yaprakların birbirine tutturulduğuna yer verildi. Sahte kitabın, müzede sahte kitaplar bölümünde sergilenmek üzere el konulduğu aktarıldı. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.