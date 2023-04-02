SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: 14 Mayıs dönüm noktasıdır!

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Bağcılar Büyük İftar Buluşması'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Bunun için 14 Mayıs dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkarmayacağız. Başkaları gibi sahte sanal gündemler peşinde koşmuyoruz. Biz 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan, lafla peynir gemisi yürütmeye de çalışmıyoruz.

'ASRIN PROJELERİNİ DEVREYE ALIYORUZ'

Ağızlarına her açtıklarında engellemek ve durdurmaktan bahsediyorlar. Biz ise Cumhur İttifakı olarak eserlerimizle konuşuyor, asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz.

Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumunu görüyorsunuz. Ne kadar kirli pazarlık varsa hepsini üç güne sığdırdılar.

7'Lİ KOALİSYONA TEPKİ: BENİM MİLLETİM SİZE YOL VERMEYECEKTİR!

Başkan Erdoğan, terörist başı Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesini vaat eden 7'li koalisyona tepki göstererek, "Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, biz gelir gelmez bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir." dedi. Erdoğan, "Bu 'Selo' denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?" ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık.

14 MAYIS DÖNÜM NOKTASIDIR

Türkiye Yüzyılı dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Bunun için 14 Mayıs dönüm noktasıdır.

Türkiye'nin tartışmayla, ayak oyunlarıyla kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde çok hassas davranmanızı bekliyorum. Her şeyi iyi ölçüp, tartmanızı rica ediyorum.