TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu "Umut Sokağı"nı gezdi

TBMM'den yapılan açıklamaya göre, hobi bahçesi, kurs ve çocuk oyun alanları gibi sosyal mekanları bünyesinde barındıran sokakta, iftar sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Şentop'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşlik etti.

Şentop, daha sonra Kahramanmaraş Barosu'nu da ziyaret etti.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden 30 avukat için Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül'e taziye dileklerini ileten Şentop, baronun bu süreçteki çalışmaları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.