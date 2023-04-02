Temsilci belirlenmezse 10 milyon lira ceza kesilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok gibi yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının ülkede yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Sosyal ağ sağlayıcılarının sunduğu içeriklere yönelik kişilerin yapacağı Türkçe başvuruların 48 saat içerisinde Türkçe olarak cevaplandırılması da zorunlu olacak. Temsilci belirlenmemesi durumunda sosyal ağ sağlayıcısına 10 milyon lira idari para cezası verilecek, 30 gün içinde temsilci belirlenmemesi durumunda ise 30 milyon lira daha idari para cezası uygulanacak. Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılmaması durumunda ise sosyal ağ sağlayıcısına 5 milyon lira idari para cezası verilecek.