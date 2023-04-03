Bakan Soylu: Bayramdan 10 gün sonraya kadar Hatay’daki enkazlar kaldırılacak

İçişleri Bakanı Soylu, Hassa ilçesindeki İsveç Çadır Kenti'nde kalan depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, 57 gündür bir arada oldukları afetzedeleri hiç yalnız bırakmayacaklarını, afetin bütün yaralarını sarıncaya kadar devletin ve sivil toplum kuruluşlarının deprem bölgesinde bulunacağını belirtti.

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Soylu, "Hatay'da enkazların yaklaşık yüzde 40'ını, acil yıkılacak binaların yüzde 50'sini yaptık. Hassa'da da hemen hemen aynısı. Bayramdan 10 gün sonraya kadar Hatay'ın tamamında ilk önce acil yıkılacak binaları ve enkazları kaldırmış olacağız. Daha sonra ağır hasarlı binalara başlayacağız." diye konuştu.

Soylu, yaklaşık 13 bin konteynerin geldiğini, Hassa'da konteynerlerin kurulumunun yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Türkiye genelinde 650 binin üzerinde çadır, 50 binin üzerinde konteyner kurulduğunu bildiren Soylu, "2 ayda 100 bin demiştik, bir ayı geçti, bir ay sonra da 100 bini tamamlamış olacağız. Diğer ayda ve ondan sonraki ayda da 200 bini tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıkılan konutların yerine yapılacak konutların bir yıl içerisinde teslim edileceğini söylediğini hatırlatan Soylu, "Bu bizim en önemli teminatımızdır." dedi.

"GECE GÜNDÜZ HEP BİRLİKTE BİR UĞRAŞ İÇERİSİNDEYİZ"

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi dayanamayacağı büyüklükteki bu yıkımdan sonra herkesin bölgeye yardıma koştuğunu, depremzedeler evlerine geçinceye kadar eğitim, sağlık ve temizlik başta olmak üzere her sorunla tek tek ilgilendiklerini anlatan Soylu, "Hiçbir şeyi eksik bırakmamak için gece gündüz hep birlikte bir uğraş içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Soylu, geçmişte yaşanılan afetlerin ardından verdikleri tüm sözleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Hassa'yı eskisinden çok daha dirençli, gelecek nesillerimizin çok daha iyi yaşayabileceği bir hale getireceğiz. Onu yapana kadar da sizin yanınızdan ayrılmayacağız." dedi.

Köylerde evleri yıkılana evlerinin yanına koyabilecekleri bir konteyner vereceklerini, ilçe merkezlerinde de yemek imkanı sunulan, her türlü sosyal ihtiyacın karşılandığı konteyner kentler yaptıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Biz yine ayağa kalkacağız. Yine dünyanın göz bebeği bir ülke olarak, ülkelere yardımlarımıza devam edeceğiz. Biz asil bir milletiz, sizler asil insanlarsınız. Hem kendimizi toparlayacağız hem gelecek nesillerimize güçlü şehirler bırakacağız."