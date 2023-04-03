İYİ Partili belediyeden satılık beygirler! Arsa değil beygir satıyor

İzmir'deki CHP'li belediye başkanları bir zamanlar köylüye ait tarla, zeytinlik, arsa daire gibi taşınmazları bir bir satarken İP'li Tire Belediyesi de mülkiyeti kendisine ait 6'sı erkek 7 atı satışa çıkardığını duyurdu. Atlar ihale ilanında 'Faydalı kullanım ömrünü doldurmuş iş makinaları' olarak tanımlandı.

İLANI GÖREN GÖZLERİNE İNANAMADI

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalında da yayınlanan ihale ilanı görenleri hayrete düşürdü. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre açık arttırma suretiyle satışa çıkarılan atların isimlerinin ise Efendidoru, Demirbey, Dumanefe, Karatay, Minikdoru, Sanatkar-Doru ve Arappınarı olduğu belirtildi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan

İHALE 12 NİSAN'DA

İhaleye katılmak isteyenlerin 105 ila 225 lira arasında değişen oranlarda geçici teminat yatırması gerektiği ifade edilen ihale 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 11.30'da belediye hizmet binasında encümen önünde gerçekleştirilecek. Yaşları 4 ila 12 arasında değişen atlar 3 bin 500 ila 8 bin 500 lira arasında değişen muhammen bedellerden satışa sunulacak. Satış ihalesinden belediyenin kasasına 7 at için toplamda 47 bin 500 TL girmesi bekleniyor.