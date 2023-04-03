“Bir anne gibi bizimle ilgilendi”

Asrın felaketinden sonra Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde depremzedeler için Şule Yüksel Şenler Vakıf öncülüğünde dikiş kursu açıldı. Vakfın Onursal Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay ziyaretinde dikiş kursuna uğrayarak genç kursiyerlerle bir araya geldi. Yaşları 16 ile 18 arasında değişen genç öğrencilerle bir araya gelen Emine Erdoğan, onlarla çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı. SABAH, Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraftaki genç öğrencilerle bir araya geldi.Kursiyerlerden 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Yeşilel, "Dikiş kursuna yeni başladığımı söyledim. Bana moral verdi, daha güzel şeyler dikeceğime inandırdı. Her birimizle bir anne gibi yakından ilgilendi. Çok mutlu oldum" dedi.18 yaşındaki lise son sınıfı öğrencisi Elif Kötüce ise: "Emine hanımın gelip bizi ziyaret edeceğini duyunca heyecanlandım. Çok güler yüzlüydü. Bizimle samimi bir şekilde ilgilendi. Yaptığımız işler hakkında bizlere sorular sordu ve bizi motive etti. Dikiş konusunda daha güzel işler çıkaracağımıza inandırdı; başarılarımızın devamını diledi. Biz de kendisiyle tanıştığımız için çok mutlu olduk" dedi.18 yaşındaki depremzede kursiyer Esra Tümyürek, "Depremi unutmak için bu kursa başladım. Emine hanımla görüşmek bizi çok mutlu etti. Benim için güzel bir anı oldu. Hep tebessümle hatırlayacağım. Bize destek olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.Usta öğreticilerden Ferya Akıl ise, "Öğrencilerimize ilk hafta makinenin parçalarını tanıtarak makineyle özleşmelerini sağlıyoruz. Sonra seri üretime geçince hem kızlarımız gelir elde etmiş olacak hem de üretilen parçalar ihtiyacı olan depremzedelere verilecek" dedi.