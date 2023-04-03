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Giriş Tarihi: 3.4.2023 12:24

Bir PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Hakkari Valiliğinden, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

AA
Bir PKK’lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Hakkari Valiliğinden, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın kendisi ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 1 Nisan'da Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olması sağlanmış olup, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır." denildi.

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Bir PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
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