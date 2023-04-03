CHP’de sandığı yasaklayan 85 milyona neler yapmaz!

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayların kesinleşmesinin ardından partinin il başkanlıklarına bir yazı gönderdi. Yazıda milletvekili adaylarının sadece önerilebileceği, kimin seçilip seçilmeyeceğinin sandıkla değil Genel Merkez tarafından belirleneceğine değinildi. "Nerede demokrasi?" dedirten yazıda şu ifadelere yer verildi:Her fırsatta demokrasi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun partisinde sandık kurulmasını yasaklayan bu kararı büyük tepki çekti. Parti içinde ve kamuyonuda Kılıçdaroğlu'na karşı 'tek adam rejimi' tepkileri yükselmeye başladı.İyi Parti'den Memleket Partisi'ne kadar partiler ön seçim ile aday belirleyip örgütün önüne sandık koyuyor, bizde ise 'Kesinlikle sandık konulmayacak yanlış anlayıp yanlış değerlendirmeyin' diye genelge yayınlanıyor... Eller gider Mersin'e, biz gideriz tersine...Demokrat dedenin aşırı demokrat partisi! Eğilim yoklaması bile yasak. Yöneticiler fikirlerini kapalı zarfta merkeze iletecek. Mazallah dedikodu olur listeler hakkında.CHP yönetimi, milletvekili adaylarını belirlemede il örgütlerine neden 'Sakın eğilim yoklaması yapmayın' dedi. Adaylar nasıl belirlenecek?Tek adam rejiminin CHP'de vücut bulmuş hali. Fikrinizi söyleyin ama sakın sandık falan koyup eğilim yoklaması yapmayın. Liyakat ve demokrasi diyenler nerede."CHP'de ne eğilim yoklaması, ne ön seçim var. Genel Merkez; sadece "Kimi milletvekili görmek istiyorsunuz?" diye isim listesi istedi. Amaç parti örgütünün gazını almak.