CHP’de sandığı yasaklayan 85 milyona neler yapmaz!

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayların kesinleşmesinin ardından partinin il başkanlıklarına bir yazı gönderdi. Yazıda milletvekili adaylarının sadece önerilebileceği, kimin seçilip seçilmeyeceğinin sandıkla değil Genel Merkez tarafından belirleneceğine değinildi. "Nerede demokrasi?" dedirten yazıda şu ifadelere yer verildi:
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlıklarına...
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yapılacak aday tespitinde, il Örgütlerimizin de görüşlerinin alınması önem taşımaktadır. "Örgütlerimizin görüşlerinin alınması" ifadesinin "Eğilim Yoklaması" şeklinde anlaşılmaması gerekmektedir. Sandık konularak, eğilim yoklaması yapılması şeklinde bir kararımız mevcut olmayıp, bu yönde bir uygulama kesinlikle yapılmayacaktır. Listelerin hazırlanmasında, il örgütlerimizin görüşlerinin alınmasından maksat, il Örgütlerimizin ana kademe ve yan kollara danışarak, bölge dengeleri de gözetilmek suretiyle aday tespiti ve sıralamalarda, genel merkezimize yardımcı olacak şekilde kanaat oluşturmasıdır. Bu nedenle, adayların tespitinde, il örgütlerimiz tarafından, sandık kurularak, sandıktan çıkan sonuçlara göre aday saptaması yapılması, kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Milletvekili Aday listesinde yer almasını önerdiğiniz kişilerin ad ve soyadı bilgilerinin, en geç 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe kadar kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmesi hususunda, gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz.
Her fırsatta demokrasi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun partisinde sandık kurulmasını yasaklayan bu kararı büyük tepki çekti. Parti içinde ve kamuyonuda Kılıçdaroğlu'na karşı 'tek adam rejimi' tepkileri yükselmeye başladı.
Celal Eren Çelik:
İyi Parti'den Memleket Partisi'ne kadar partiler ön seçim ile aday belirleyip örgütün önüne sandık koyuyor, bizde ise 'Kesinlikle sandık konulmayacak yanlış anlayıp yanlış değerlendirmeyin' diye genelge yayınlanıyor... Eller gider Mersin'e, biz gideriz tersine...
Onur Çağdaş Artantaş:
Demokrat dedenin aşırı demokrat partisi! Eğilim yoklaması bile yasak. Yöneticiler fikirlerini kapalı zarfta merkeze iletecek. Mazallah dedikodu olur listeler hakkında.
Gazeteci Melik Yiğitel:
CHP yönetimi, milletvekili adaylarını belirlemede il örgütlerine neden 'Sakın eğilim yoklaması yapmayın' dedi. Adaylar nasıl belirlenecek?
Muhittin Demir:
Tek adam rejiminin CHP'de vücut bulmuş hali. Fikrinizi söyleyin ama sakın sandık falan koyup eğilim yoklaması yapmayın. Liyakat ve demokrasi diyenler nerede.
TELE 1 Ege Bölge Temsilcisi İdris Akyüz:
"CHP'de ne eğilim yoklaması, ne ön seçim var. Genel Merkez; sadece "Kimi milletvekili görmek istiyorsunuz?" diye isim listesi istedi. Amaç parti örgütünün gazını almak.