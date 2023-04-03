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Giriş Tarihi: 3.4.2023 17:38

Deprem bölgesindeki 4 il için YKS kararı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) uygulanacağı deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi.

AA
Deprem bölgesindeki 4 il için YKS kararı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da yapılmasına karar verildiği belirtilerek, 2 olan sınav merkezi tercihlerinin, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5'e çıkarıldığı bildirildi.

Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan bu illerde sınava girmek isteyenlerin, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekleri ifade edilen açıklamada, "Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değil." bilgisi verildi.

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Deprem bölgesindeki 4 il için YKS kararı
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