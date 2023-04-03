Emine Erdoğan’ın buluştuğu kursiyerler SABAH’a konuştu: “Bir anne gibi bizimle ilgilendi”

"BÜYÜK BİR AÇIĞI KAPATACAKTIR"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz hafta Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Konteyner kentte bulunan, kendisinin de onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfının atölyesini ziyaret eden Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının sosyal projeleri hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, atölyenin önemini anlatarak, şöyle konuşmuştu: "Şimdi büyük acı yaşandı. Tabii o acılarla baş başa kalındığı zaman, insanın ruh hali maalesef hiç de iyi olmaz. Onun için işe yarar hale gelmeniz, meşgale edinmeniz, bir şeyler öğrenmeniz lazım. Dolayısıyla bu merkezler bu açıdan büyük bir açığı kapatacaklar inşallah. Bir şeylerle ilgilenince inşallah yavaş yavaş bu anılarından sıyrılıp geleceğe daha iyi bakabilecekler. Ben buna inanıyorum çünkü hayat devam ediyor."