Emine Erdoğan’ın buluştuğu kursiyerler SABAH’a konuştu: “Bir anne gibi bizimle ilgilendi”

Asrın felaketinden sonra Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde depremzedeler için Şule Yüksel Şenler Vakıf öncülüğünde dikiş kursu açıldı. Vakfın Onursal Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay ziyaretinde dikiş kursuna uğrayarak genç kursiyerlerle bir araya geldi. Yaşları 16 ile 18 arasında değişen genç öğrencilerle bir araya gelen Emine Erdoğan, kursiyerlerle sohbet edip kendilerine kolaylıklar diledikten sonra onlarla birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı.
SABAH, Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraftaki genç öğrencilerle bir araya geldi. Kursiyer Büşra Yeşilel, "Dikiş kursuna yeni başladığımı söyledim. Bana moral verdi, daha güzel şeyler dikeceğime inandırdı. Her birimizle bir anne gibi yakından ilgilendi. Çok mutlu oldum" derken Elif Kötüce, "Emine hanımın bizi ziyaret edeceğini duyunca çok heyecanlandım. Bize sorular sordu ve daha güzel işler çıkaracağımız yönünde bizleri motive etti. Başarılarımızın devamını diledi. Onunla tanıştığımız için çok mutlu olduk" dedi.
AMAÇ GENÇ KIZLARA ALTIN BİLEZİK…
Depremin etkilediği iller arasındaki Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Antakya'da kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde depremzedelerin zaman geçirmesi için onlarca sosyal faaliyet alanları oluşturuluyor. Bunlardan bir tanesi de Şule Yüksel Şenler Vakıf Üretim Atölyesi. Atölyede sabah saatlerinde 7 öğrenci öğlenden sonra da 7 öğrenci olmak üzere toplam 14 kursiyere usta öğreticiler Seval Gücel ve Ferya Akıl tarafından dikiş kursu veriliyor. Yaz sonuna kadar devam etmesi planlan dikiş kursunda eğitimini tamamlayan kursiyerlerin daha sonra seri üretime geçeceklerini söyleyen Ferya Akıl, "Öğrencilerimize ilk hafta makinenin parçalarını tanıtarak makineyle öz deşmelerini sağlıyoruz. Sonra küçük bezlere dikiş yapıyorlar. Şimdilik dikimi kolay ve pratik olan pijama ve lastikli etek gibi ürünler üretiyoruz. Seri üretime geçince hem üreten kızlarımız gelir elde etmiş olacak hem de üretilen parçalar ihtiyacı olan depremzedelere verilecek" dedi.
"BÜYÜK BİR AÇIĞI KAPATACAKTIR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz hafta Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Konteyner kentte bulunan, kendisinin de onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfının atölyesini ziyaret eden Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının sosyal projeleri hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, atölyenin önemini anlatarak, şöyle konuşmuştu: "Şimdi büyük acı yaşandı. Tabii o acılarla baş başa kalındığı zaman, insanın ruh hali maalesef hiç de iyi olmaz. Onun için işe yarar hale gelmeniz, meşgale edinmeniz, bir şeyler öğrenmeniz lazım. Dolayısıyla bu merkezler bu açıdan büyük bir açığı kapatacaklar inşallah. Bir şeylerle ilgilenince inşallah yavaş yavaş bu anılarından sıyrılıp geleceğe daha iyi bakabilecekler. Ben buna inanıyorum çünkü hayat devam ediyor."
SABAH BİR ARAYA GELDİ
Ziyaret sırasında Şule Yüksel Şenler Vakfının atölyesinde eğitim gören kursiyerler Esra Tümyürek, Elif Kötüce ve Büşra Yeşilel ile bir araya gelerek sohbet eden Emine Erdoğan çekildiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. SABAH, Erdoğan'ın yakından ilgilendiği genç kursiyerlerle bir araya gelerek duygularını dinledi.
BİR ANNE GİBİ…
17 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Yeşilel, "Her zaman televizyonda gördüğümüz hanımefendiyi yüz yüze görmek ayrı güzeldi. Bizimle bir anne gibi çok yakından ilgilendi. Sorular sordu. Dikiş atölyesinde daha yeni olduğumuzu söyledik bize moral verdi. Bizleri daha güzel dikiş yapacağımıza inandırdı. Onu gördüğümüze çok mutlu oldum. Bana karşı samimi yaklaşımını ömrüm boyunca hiç unutmayacağım" diye konuştu.
ÇOK GÜLER YÜZLÜYDÜ
18 yaşındaki lise son sınıfı öğrencisi Elif Kötüce ise: "Emine hanımın gelip bizi ziyaret edeceğini duyunca heyecanlandım. Çok güler yüzlüydü. Bizimle samimi bir şekilde ilgilendi. Yaptığımız işler hakkında bizlere sorular sordu ve bizi motive etti. Dikiş konusunda daha güzel işler çıkaracağımıza inandırdı; başarılarımızın devamını diledi. Biz de kendisiyle tanıştığımız için çok mutlu olduk" dedi.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞME ŞANSI
18 yaşındaki depremzede kursiyer Esra Tümyürek, "Depremi unutmak için bu kursa başlamıştım. Emine hanımla görüşmek bizi çok mutlu etti. Böylesine değerli bir hanımefendiyle yüz yüze görüşme şansı yakaladığım için çok mutlu oldum. Kendisiyle kısa bir sohbetimiz oldu. Benim için güzel bir anı oldu. Hep tebessümle hatırlayacağım. Bize destek olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.