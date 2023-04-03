Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Deprem bölgesinde sahadayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hatay'da deprem bölgesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "56 gündür devlet deprem bölgesinde görevli bakan olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kayıp falan değil sahadayız. Birlikte enkazın başında olduk, birlikte enkazı kaldırdık. Urfa'da selle karşılaştığımızda ilk andan itibaren zorlukların üstesinden gelmek için çalıştık. Ortalıkta görünmüyorsak depremzedelerin gözyaşlarına ortak oluyoruz, selzedeyle eşyalarını çıkarmaya gayret ediyoruz. Maalesef bu çalışmaları yaparken de köpek balıklarıyla da uğraşmaktan uzak durmuyoruz. Bir taraftan onlarla uğraşıyor bir taraftan da Ramazan gününde kardeşliğimizi güçlendirmesi için Allah'a dua ederek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

BİN YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Nebati' DASK kapsamında 89 bin 262 dosya için 9 milyar lira ödeme yaptıklarını ifade ederek "Afet bölgesinin imar ve ihyasını sağlamak için çalışmaları hızla sürdürüyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için 100 binden fazla konteyner kurulumu sağlıyoruz. Kalıcı konutların temellerini atmaya başladık. Hatay'da 3122 konutun yapımı için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Hatay'a 1000 yataklı en modern şehir hastanesini kazandırmayı hedefliyoruz. Riskli alanlarda yer alan yapıların kentsel dönüşüm limitlerini de artırıyoruz. 0,79 vade farkıyla 1 milyon 250 bin liraya kadar kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilecektir. 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılara da bu krediden yararlanmasını sağlıyoruz."diye konuştu

TÜRKİYE İNSANIYLA GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR

Depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldıklarını söyleyen Bakan Nebati "Bölgedeki mükelleflerin vergilerini erteledik. Bölgedeki esnaf ve sanatkarların kredilerini erteledik, yeni kredi imkanlarını devreye aldık. Depremin yaralarını sararken diğer yandan da milletin rahat nefes almasını sağlayacak tedbirleri hayata geçiriyoruz. En düşük emekli maaşını 5500 liradan 7500 liraya yükselttik. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerini 1100 liradan 2000 liraya yükselttik. Bugün Hatayımızın kardeşlik şehri olduğunun farkındayız. En büyük gücümüz buradaki kardeşlerimiz. Türkiye insanıyla güçlü bir devlettir."şeklinde konuştu

"KÖPEK BALIKLARIYLA UĞRAŞIYORUZ"

Bakan Nebati sözlerini şöyle sonlandırdı: "56 gündür devlet deprem bölgesinde görevli bakan olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kayıp falan değil sahadayız. Birlikte enkazın başında olduk, birlikte enkazı kaldırdık. Urfa'da selle karşılaştığımızda ilk andan itibaren zorlukların üstesinden gelmek için çalıştık. Ortalıkta görünmüyorsak depremzedelerin gözyaşlarına ortak oluyoruz, selzedeyle eşyalarını çıkarmaya gayret ediyoruz. Maalesef bu çalışmaları yaparken de köpek balıklarıyla da uğraşmaktan uzak durmuyoruz. Bir taraftan onlarla uğraşıyor bir taraftan da Ramazan gününde kardeşliğimizi güçlendirmesi için Allah'a dua ederek yolumuza devam ediyoruz."