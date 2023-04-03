İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve deprem sonrasında gerçekleştirilen yardımlar dolayısıyla şükranlarını iletti.

Selam için teşekkürlerini bildiren Aliyev de Bayraktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletmesini rica etti.

Aliyev, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir kez daha taziyelerini ileterek, Türkiye'ye yaptıkları yardımların kardeşlik görevi olduğunu söyledi.