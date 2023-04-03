İnce: CHP’nin içinde çeteler var

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olunca kendisini linç eden adaylığına tepki gösteren CHP'lilere sosyal medyadan isyan etti.2018 seçimlerinde CHP bana hile yaptı. CHP içine çöreklenmiş bazı çeteler Muharrem İnce kazanırsa biz burada barınamayız diyerek ayak oyunları ile hepimizi sattı. Beni aday yapmaları cumhurbaşkanı seçtirmek için değil partiden tasfiye etmek içinmiş.6'lı masa hayali bir koalisyondur. Bir siyaset mühendisliği projesidir. Partilerin tabanlarının sesine kulak vermeden yapılan tabanda karşılığı olmayan bir projedir. Muharrem İnce CHP'ye bazı sorular da yöneltti:CHP'de parti içi demokrasi mekanizmaları neden yok edilmiştir?CHP içinde kalmamız için neden bir çaba sarf edilmemiştir?Neden masa oluşturulurken Memleket Partisi davet edilmedi?6'lı masanın kurulması ve dağılmaması için harcanan çabanın neden onda biri geçmişte bir şekilde CHP'den ayrılmış kişileri bir araya getirmek için harcanmamıştır?