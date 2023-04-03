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Giriş Tarihi: 3.4.2023 10:32

İzmir polisinden tarihi operasyon! Türkiye rekoru kırıldı!

İzmir polisi düzenlediği operasyonda 672 milyon 490 bin kaçak makaron ele geçirdi. Bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktardaki kaçak makaron ile Türkiye rekorunu kırıldı. Makaronların piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu belirtilirken, 50 tırı dolduracak hacimde olduğu vurgulandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisinden tarihi operasyon! Türkiye rekoru kırıldı!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 30 Mart'ta operasyon düzenledi. Menderes ilçesindeki 4 ayrı depoya eş zamanlı yapılan baskınlarda 672 milyon 490 bin bandrolsüz makaron, 1,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

TARİHİ REKOR

Bu miktarın Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek makaron miktarı olduğu belirtilirken, İzmir polisi tarihi bir rekor kırmış oldu. Şüphelilerin, makaron ve tütünleri ihracat için üretilmiş gibi göstererek kiraladıkları depolarda sakladıkları ve buralardan da piyasaya sürdükleri belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 150 MİLYON LİRA

Operasyonda şüpheliler H.Ş., A.S. ve B.D. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı. Makaronların piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu belirtilirken, 50 tırı dolduracak hacimde olduğu vurgulandı.

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İzmir polisinden tarihi operasyon! Türkiye rekoru kırıldı!
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