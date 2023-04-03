Kendilerini polis, savcı olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi çökertildi

İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki Şeniz K., kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara 1.5 milyonunu kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan mağdur savcılığı başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paranın gönderildiği hesap hareketlerini inceledi.

DİĞER 7 DOLANDIRICILIK SUÇUNUN FAİLİ ÇIKTILAR

Yapılan çalışmada 8 şüpheli Şişli'de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin daha önce 7 dolandırıcılık suçunun faili olduğu ortaya çıktı. Ülke genelince toplamda 2 milyon 750 bin TL dolandıran şüphelilerin çetedeki faaliyet gösterdikleri alan tespit edildi. 20 yaşındaki U.B., organizatör, aracı olarak 20'li yaşlardaki V.K. ve D.G.'nin aracı 23 yaşında F.Y., şoför ve diğer 4 şüpheli A.T., C.A., M.T ve M.E'nin hesapçı oldukları tespit edildi.

7 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alına şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.