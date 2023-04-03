KHK’lıyı işe iade etmek milli güvenlik sorunudur

KemalKılıçdaroğlu ve danışmanı Recep Cengiz'in terör örgütü bağlantıları nedeniyle görevden atılan KHK'lılara işe iade ilgili verdiği vaatleri hatırlatan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "6+1 koalisyonu milli güvenlik sorunudur" dedi. Sosyal medyada da Kılıçdaroğlu'nun KHK vaadine tepki gösterdi:Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin ve PKK'lıların umududur. Bu milletin düşmanlarına umut olanlara gereken cevabı sandıkta yine millet verecektir.CHP, devletin kapısını FETÖ'ye açacak.Kılıçdaroğlu önce CHP'yi 180 derece dönüştürmüş.Onca gencin hayatını çalan hırsızları, FETÖ uşaklarını göreve getirmek isteyenler bu günaha ortak olur.