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Giriş Tarihi: 3.4.2023

KHK’lıyı işe iade etmek milli güvenlik sorunudur

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
KHK’lıyı işe iade etmek milli güvenlik sorunudur
Kemal Kılıçdaroğlu ve danışmanı Recep Cengiz'in terör örgütü bağlantıları nedeniyle görevden atılan KHK'lılara işe iade ilgili verdiği vaatleri hatırlatan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "6+1 koalisyonu milli güvenlik sorunudur" dedi. Sosyal medyada da Kılıçdaroğlu'nun KHK vaadine tepki gösterdi:
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin ve PKK'lıların umududur. Bu milletin düşmanlarına umut olanlara gereken cevabı sandıkta yine millet verecektir.
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu: CHP, devletin kapısını FETÖ'ye açacak.
Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ: Kılıçdaroğlu önce CHP'yi 180 derece dönüştürmüş.
Ayşe Yolcu: Onca gencin hayatını çalan hırsızları, FETÖ uşaklarını göreve getirmek isteyenler bu günaha ortak olur.
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KHK’lıyı işe iade etmek milli güvenlik sorunudur
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