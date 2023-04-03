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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Kılıçdaroğlu acımıza acı kattı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kılıçdaroğlu acımıza acı kattı
Diyarbakır'da evlatlarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin önünde oturma eylemi yapan aileler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile işbirliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
'Kılıçdaroğlu acımıza acı kattı' diyen ailelerden baba Süleyman Aydın, "CHP, terör örgütünün siyasi uzantısı ve çocuklarımızı dağa götürenler ile işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun sırf seçimleri kazanmak için HDP ile ortak harekât etmesi acımıza acı katıyor" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'liler ile el sıkıştığını belirten Aydın, "Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz, siz HDP ile terör ittifakı kurduğunuz için ziyarete gelmediniz, siz (CHP) eğer HDP'ye destek veriyorsanız evlatlarımızı bundan sonra sizden de istiyoruz. evlatlarımızı getireceksiniz." ifadelerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu acımıza acı kattı
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