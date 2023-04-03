Diyarbakır'da evlatlarının dağa kaçırılmasındansorumlu tuttuklarıHDP'nin önündeoturma eylemi yapanaileler, Cumhurbaşkanlığıseçimlerinde HDP ileişbirliği yapan CHPGenel Başkanı KemalKılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.'Kılıçdaroğlu acımıza acı kattı' diyen ailelerden baba Süleyman Aydın, "CHP, terör örgütünün siyasi uzantısı ve çocuklarımızı dağa götürenler ile işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun sırf seçimleri kazanmak için HDP ile ortak harekât etmesi acımıza acı katıyor" dedi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'liler ile el sıkıştığını belirten Aydın, "Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz, siz HDP ile terör ittifakı kurduğunuz için ziyarete gelmediniz, siz (CHP) eğer HDP'ye destek veriyorsanız evlatlarımızı bundan sonra sizden de istiyoruz. evlatlarımızı getireceksiniz." ifadelerini kullandı.