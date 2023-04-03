Meclis son kez toplanıyor

Meclis, bu haftanın ardından 14 Mayıs seçimleri kapsamında yasama çalışmalarına ara verilmesi bekleniyor.TBMM Genel Kurulu, Organize Sanayi Bölgeleri, enerji ve sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifleri için mesai yapacak. TBMM, 27'nci dönem faaliyetleri, bu hafta yapılacak çalışmaların ardından tamamlanacak.TBMM'nin 27'nci dönem 6'ncı yasama yılı faaliyetlerinde sona gelindi. Meclis'in, seçimler kapsamında yasama çalışmalarına bu haftanın ardından ara vermesi bekleniyor. Genel Kurulda bugün Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Daha sonra sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel Kurulda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için seçim yapılacak. Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun raporu, Genel Kurulun gündemine gelecek.