Muharrem İnce, adaylığına kızan CHP'lilere isyan etti! "CHP bana hile yaptı: Beni partiden tasfiye etmek için aday yaptılar"

Mitinglere geldiği için pişman olduğunu söyleyenleriniz var. Güzel kardeşim o mitinglere benim için değil, ülken için geldin, çocukların için geldin. Ama yine de teşekkür ederim. Çok uğraştık olmadı. Olmadı, çünkü maalesef CHP içine çöreklenmiş bazı çeteler Muharrem İnce kazanırsa biz burada barınamayız diyerek ayak oyunları ile hepimizi sattılar. Sandıklara yeterince gözlemci koymadılar. Seçim gecesi veri alacak sistemleri çöktü. Kendi beceriksizliklerini kapatmak için de seçim gecesinden başlamak üzere hakkımda karalama kampanyası başlattılar. Söylediklerimin doğruluğunu internette yapacağınız küçük bir araştırma ile bulacağınız tanık videolarından teyit edebilirsiniz.

Zaten 3 yıldır dile getirdiğim iddiaları CHP yönetimi şimdiye kadar da yalanlamamıştır. 2018 seçimlerinde bana oy verdikleri şüpheli derken CHP yönetimine çökmüş bu insanları kastettim. Sözlerimi çarpıtıp, CHP'li seçmenlerin bana oy vermediğini söylediğimi iddia edenler oldu. CHP seçmeni oy vermediyse ben kimden aldım yüzde otuz küsur oyu? Elbette öyle bir şey yok!

Kemal Bey, bahsettiğim çeteler arasında denge kurmaktadır. Onlara hâkim değildir. Kemal Bey'ın benim kazanmam için çalıştığından ve bana oy verdiğinden eminim. Benim kastım o da değildir. Benim sözlerim, merak etmeyin, adresine gitmiştir.