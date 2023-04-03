Oğlumun kemiklerini sızlatanlar helallik beklemesin

Trabzon Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Millet ittifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 6'lı koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle kol kola yürümezine tepki gösteren Ayşe Bülbül," Oğlumu PKK'lı teröristler şehit etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlarımız PKK'yı yok etmeye devam ediyorlar. Allah devletimizden razı olsun. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı netleştikten sonra hemen HDP'nin yanına koştu. Amacı ne? Erdoğan gitsin, ülke perişan olsun, bölünsün. Bunların amacı bu! HDP ile beraber olmaları benim yüreğimi yaktı. Oğlumun kemiklerini sızlatanlra bizden helallik istemesin. Sakın buraya oğlumun mezarına gelmesinler" dedi