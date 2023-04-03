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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Oy vermeyeceğim kişi için oy istemem

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Oy vermeyeceğim kişi için oy istemem
Antalya'da, üyesi olduğu İyi Parti'den istifa ederek, bin kişiyle birlikte AK Parti'ye katılan ve rozeti AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan takılan Emel Özden SABAH'a konuştu: Akşener'in masadan kalkmasına neden olan Kemal Kılıçdaroğlu, tekrar oturduğunda yine aday oldu. Akşener'in 6'lı masadaki tavrını görünce yanlış yerde siyasete başladığımı anladım. Hayat felsefem gereği Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecektim. Oy vermeyeceğim bir insana, başka insanlardan oy isteyemeyeceğim için istifa ettim.
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Oy vermeyeceğim kişi için oy istemem
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